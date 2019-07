"The Witcher" : Netflix dévoile enfin la bande-annonce de sa série fantastique déjà comparée à "Game of Thrones"

"C’est une série de fantasy qui utilise les ingrédients habituels du genre, comme les gnomes, les elfes, les nains, les monstres, les héros", a expliqué Henry Cavill au micro d'Entertainment. "Ça nous confronte aussi aux problèmes du monde réel : le racisme, les inégalités sociales, la politique et ses conséquences parfois terribles sur notre vie quotidienne. La série utilise tous les éléments d’un univers de fantasy, mais avec des sujets facilement identifiables."





Quid de la comparaison avec "Game of Thrones" ? "Les gens me demandent tout le temps si je pense que ma série pourrait remplacer celle de HBO. Je suis une grande fan de 'Game of Thrones' et je doute que les gens aient envie qu’elle soit remplacée. Je pense que ces personnes se demandent surtout si la série connaîtra le même succès. Ce que j’espère vraiment !", a déclaré de son côté la showrunner Lauren Schmidt Hissrich. "'Game of Thrones' a prouvé que l’univers de la fantasy n’était pas réservé à un public de niche et qu’il pouvait être accessible pour tout le monde. Je pense que la série a ouvert la voie pour les autres et je lui en suis vraiment reconnaissante."