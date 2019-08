Thierry Ardisson accuse Cyril Hanouna de plagiat et attaque Vincent Bolloré en justice

De son côté, Cyril Hanouna se défend d'avoir copié son ancien collègue sur Twitter. "Les chéris après les pilotes d'aujourd'hui, je peux vous annoncer que c'est du très lourd en darka ! Et aussi que Allô baba ne fait déjà plus parti de l'émission ! Et sinon j'invite mon ami Thierry Ardisson à regarder La Grande Darka, et il verra que ça n a rien a voir avec son concept", a twitté l'animateur.