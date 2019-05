Thierry Ardisson claque la porte de C8 : "Je ne veux pas faire de la télé low cost"

C’est un départ surprise. Thierry Ardisson a annoncé ce samedi 18 mai qu’il claquait la porte de C8. A la tête de deux émissions sur la chaîne du groupe Canal +, "Les Terriens du samedi !" et "Les Terriens du dimanche !", l'homme en noir a décidé de rompre leur collaboration. "Je ne serai pas sur C8 à la rentrée. La chaîne n'a plus les moyens de s'offrir Ardisson et ses équipes. Et je ne veux pas faire de la télé low cost sous le joug des comptables. J'ai besoin des moyens nécessaires pour faire une bonne et belle émission. La qualité a un prix", a expliqué Thierry Ardisson dans un communiqué envoyé aux médias.





"La divergence porte sur les moyens nécessaires pour faire une bonne et belle émission, comme celles qui me valent un site dédié à l’INA, des coffrets, des centaines de milliers de vues sur YouTube et de nombreux documentaires. La qualité a un prix", précise l'animateur qui ne devrait pas rester les bras croisés très longtemps puisqu'il a déjà d'autres projets sur le feu. "Je vais m'occuper de mes équipes, et j'annoncerai avant l'été mes prochaines activités dans le talk-show, le flux et la fiction", a-t-il poursuivi.