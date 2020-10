Thierry Ardisson fait son grand retour sur France Télévisions

C'est un come back attendu. Après avoir connu un passage à vide l’an dernier, Thierry Ardisson a confirmé qu'il sera de retour sur le petit écran. Un an après avoir claqué la porte de C8, l'animateur et producteur qui a quitté le groupe Canal+ après 13 ans de bons et loyaux services s'est confié à Télé Star sur son arrivée sur le service public. L'homme en noir assurera la narration d'un documentaire en deux parties qui sera diffusé vendredis 23 et 30 octobre sur France 3.

Baptisé "ORTF, ils ont inventé la télé", l'animateur de 71 ans reviendra sur les premières heures de la télévision grâce à des archives et des reconstitution d'époque. L'occasion de replonger dans l'histoire du petit écran aux côtés d'animateurs culte comme Pierre Tchernia, Pierre Bellemare, Guy Lux, Léon Zitrone, Michel Drucker, Jacques Martin ou encore Philippe Bouvard ainsi que des speakerines de l'époque.