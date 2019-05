Thierry Beccaro arrête Motus et décide de quitter France Télévisions

C'est un petit coup de tonnerre sur le PAF. Thierry Beccaro, animateur vedette et emblématique de France 2 décide de tout arrêter. A 62 ans, celui qui était à la tête du jeu "Motus" depuis près de 30 ans a décidé de se consacrer à autre chose. Dans Le Parisien, il revient sur les raisons qui l'ont poussé à prendre cette décision. "Ce n’est pas facile comme décision. Il faut un peu de courage et de la lucidité. Il y a un an, à l’été 2018, j’ai senti que mon aventure avec France Télévisions arrivait à sa fin", précise Thierry Beccaro qui ajoute qu'il ne voulait pas ternir son image : "Je ne voulais pas devenir le vieux présentateur de 'Motus'."





Un choix difficile à assumer, mais qu'il a fait en son âme et conscience. "J'ai cela en moi depuis longtemps. Il faut passer à autre chose", martèle-t-il. Trente ans de télévision qui l'ont peut-être lassé et fait prendre conscience qu'il était temps de partir. Du moins c'est ce qu'il laisse paraître… "Il faut faire attention à ne pas finir par se ressembler. Je sentais que je fais souvent les mêmes blagues, qu'il était difficile après 29 ans de se renouveler. C'est important de partir avec une émission ("Motus") qui marche", se félicite le journaliste-animateur.