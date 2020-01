VIDÉO - Eurovision 2020 : qui est Tom Leeb, qui succède à Bilal Hassani pour représenter la France ?

"C'est un événement emblématique et fédérateur (...). Je suis impatient à l'idée de vivre avec vous cette aventure exceptionnelle", a commenté le jeune homme de 30 ans dans un communiqué qui nous livre (presque) tout de sa biographie. Sauf la chanson avec laquelle il défendra les couleurs tricolores...

Chanteur, humoriste et comédien

Sur sa page YouTube, Tom Leeb décrit sa musique comme "du blues-rock qui tend vers un style pop". Il a sorti son premier album "Recollection" à la rentrée, a assuré les premières parties de Sting et Tom Jones. Mais a aussi d'autres cordes à son arc. Également comédien, il a incarné le fils d'Adeline Blondieau dans "Sous le Soleil de Saint-Tropez", la suite du feuilleton culte "Sous le Soleil" diffusée sur TMC de 2013 à 2014. Il est passé par le théâtre avec son propre one-man-show "Kevin et Tom", "un show déjanté et virevoltant" selon le site Internet du duo qui a d'ailleurs des dates programmées jusqu'au 25 avril.