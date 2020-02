Coronavirus - Le chef Paul Pairet a dû fermer ses restaurants à Shanghai : "C'est presque un état de siège"

C'est une star à Shanghai. Mais pas seulement. Après avoir passé deux mois en France pour le tournage de "Top Chef", Paul Pairet est rentré en Chine il y a quelques jours. Sacré meilleur restaurateur de l'année 2018 par "Les Grandes Tables du Monde", le nouveau juré de l'émission de M6 (dont la 11e saison débute le 19 février sur M6), est à la tête de trois établissements tous situés à Shanghai : Polux, Mr & Mrs Bund mais surtout le restaurant Ultraviolet, qui a obtenu trois étoiles au Guide Michelin en 2018. Dans cet établissement hors du commun et dont l'adresse est tenue secrète (les clients s'y rendent dans un bus aux vitres teintées affrété par le restaurant), dix convives dégustent un repas composé de 22 plats, dans une salle qui s'anime au fur et à mesure avec des projections murales et odeurs ambiantes. Prix de l'expérience : 800 euros. Classé parmi les 50 meilleures tables au monde, Ultraviolet a fait les frais de l'épidémie du coronavirus. S'il fallait, jusqu'ici, réserver un an à l'avance, le restaurant est aujourd'hui fermé, comme nous l'a expliqué Paul Pairet, que nous avons joint par téléphone.

LCI : Vous venez de rentrer en Chine après deux mois passés en France. A quoi ressemble la situation aujourd'hui ?

Paul Pairet : Je suis à Shanghai et je ne peux pas dire que tout va bien, même si la situation est un petit peu moins anxiogène vue de l'intérieur. Shanghai est quand même assez épargné. Mais c'est vrai qu'on vit dans une atmosphère particulière, c'est presque un état de siège. Les gens ne sortent pas beaucoup et de nombreuses entreprises sont fermées. Mes établissements sont fermés également. On a rouvert le café Polux cette semaine, mais les chiffres sont dramatiques. On a cinq fois moins de personnes que d'habitude. Alors, évidemment on prend beaucoup de précautions à tous les niveaux, même si ce n'est pas forcément facile de porter un masque en cuisine. On va essayer d'ouvrir la brasserie Mr & Mrs Bund la semaine prochaine pour réactiver l'activité, mais on sait que ça va être une catastrophe. Les gens ne veulent pas se retrouver dans des espaces confinés. Le fait de voir les serveurs avec des masques dans tous les établissements, c'est quand même un petit peu anxiogène.