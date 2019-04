David Doucet recruté dans TPMP : l'ancien de la Ligue du LOL n'est "en aucun cas" rédac chef et "en observation", s'agace Cyril Hanouna

Les deux hommes se sont donc rencontrés et David Doucet a intégré en début de semaine l'équipe de "Touche pas à mon poste". "On l'a vu deux fois, il est en observation chez nous, il n'est en aucun cas rédacteur en chef de l'émission. Il n'a aucun CDI chez nous", a rectifié l'animateur, avant de prendre la défense du journaliste. "On l'accuse d'avoir fait un canular téléphonique dans le cadre d'une émission de télé, et pas d'avoir harcelé qui que ce soit. Il est actuellement en procès, il va saisir les Prud'hommes pour contester ce licenciement. (…) Arrêtez de m'emmerder", a-t-il conclu.