"Tout va pour le mieux" : Jean-Pierre Pernaut rassure les téléspectateurs dans un message vidéo

"On est 70.000 tous les ans opérés d’un cancer de la prostate en France", rappelle le journaliste, âgé de 68 ans, "c’est pour ça que j’en ai parlé", précise-t-il au sujet du premier message dans lequel il annonçait son opération. "Il faut savoir se battre et puis faire confiance aux médecins et tout peut très bien se passer, comme ça s’est bien passé pour moi."





"Je voulais vous remercier pour vos innombrables messages de soutien après cette opération", lance-t-il à son public pour terminer. "Ils me sont allés droit au cœur. Et ça fait beaucoup, énormément de bien. Salut à tous, et à bientôt, le temps de me remettre complètement. Salut !".