"Y a pas de hache de guerre, je veux le tabasser" : Booba et Kaaris se chamaillent en direct chez Cyril Hanouna

Tapera, tapera pas ? Booba et Kaaris ont livré jeudi soir un nouvel épisode de la guéguerre qui passionne – ou afflige – les fans de rap français depuis leur bagarre l’été dernier dans les couloirs de Roissy. Condamnés à 18 mois de prison avec sursis et 50.000 euros d’amende, les deux hommes n’ont pas enterré la hache de guerre, au contraire, le premier proposant au second, en fin d’année, un combat de boxe qui n’aura peut-être jamais lieu.





A défaut d’organiser le duel au sommet, Cyril Hanouna a réuni les deux hommes par téléphones interposés, jeudi soir sur le plateau de TPMP. Enterrer la hache de guerre ? "Y a pas de hache de guerre, je veux le tabasser", lance Booba, avant d'expliquer que les deux hommes se sont vus proposer 1 million d'euros par un promoteur. Ce que confirme Kaaris, sans qu'on comprenne très bien qui a signé, qui n'a pas signé...