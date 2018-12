Très émue, Laëtitia Milot parle de son endométriose après la naissance de sa fille : "La maladie a repris le dessus"

"C'est vraiment un engagement où je me suis mise à nue. C'est important pour faire avancer cette maladie. Maintenant que ma fille est là, ça me donne envie de me battre encore plus. Vous imaginez quand on se met à la place de ces femmes qui souffrent en silence, qui ne peuvent plus bouger de chez elles, handicapées par rapport à cette maladie de merde, excusez-moi du terme...", a-t-elle expliqué.





"Mais ça empêche d'aller travailler, de vivre, de faire du sport. C'est dur pour ces couples", a poursuivi Laëtitia Milot qui n'en a pas fini avec l'endométriose. Si elle a eu un peu de répit durant sa grossesse, le mal est revenu. "La maladie a repris le dessus malheureusement. Une grossesse ne guérit pas. La maladie on ne la guérit pas, on ne guérit pas de l'endométriose", a-t-elle conclu sur le sujet.