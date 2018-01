Trois jambes, une main en plus... Vanity Fair "photoshope" trop

Trop d'effets spéciaux dans ce portfolio consacré à Hollywood. "Bon, tout le monde le sait maintenant... J'ai trois jambes", s'amuse l'actrice Reese Witherspoon sur Twitter, "j'espère que vous m'acceptez encore pour ce que je suis". La dernière couverture du magazine prestigieux Vanity Fair a créé l'hilarité sur la toile avec sa photo annuelle rassemblant le gratin du cinéma américain.





Cette photo d'ensemble rassemblant Oprah Winfrey, Tom Hanks, Robert de Niro et Nicole Kidman entre autres stars et réalisée par Annie Leibovitz, a été abondamment retouchée pour rendre tous les acteurs plus beaux que nature... oubliant au passage, semble-t-il, d'effacer une jambe en trop.