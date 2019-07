Trop de tabac dans "Stranger Things" ? Netflix a pris une décision radicale !

Dans son étude, Truth Initiative pointe du doigt d’autres séries Netflix comme Unbreakable Kimmy Schmidt, Orange is the New Black et House of Cards où la présence de tabac a grimpé considérablement au fil des saisons. Dans un communiqué adressé à Variety, la direction de Netflix reconnaît que "fumer est dangereux et qu’en faire une représentation positive peut avoir une influence négative sur le jeune public."