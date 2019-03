"Trop timide" pour certains, "plus authentique" pour d'autres : pour sa première en terre inconnue, le remplaçant de Frédéric Lopez a plutôt convaincu

"Le changement est toujours agréable." Dans Oreste, le poète tragique grec Euripide avait livré sa vision de la nouveauté et du sentiment qu’elle provoque. Mardi, les téléspectateurs de France 2 n’ont pas tous eu la même sensation en découvrant la nouvelle formule de "Rendez-vous en terre inconnue", la célèbre émission de voyage et de découverte animée par Frédéric Lopez depuis 2004.





Car, pour la première fois après 26 numéros aux manettes, en coulisses pour concocter le programme et devant la caméra pour l’animer, le présentateur palois a laissé sa place à un nouvel animateur. Quelques mois après avoir annoncé son arrêt de la présentation de l’une des émissions préférées des Français, Frédéric Lopez a ainsi passé le relais à Raphaël de Casabianca. Pour sa première, l’animateur parisien, photographe et réalisateur de documentaires avant de voyager pour la télé, notamment en tant que globe-trotter pour "Echappées belles" sur France 5 depuis 2013, a sans surprise fait des émules et des déçus.