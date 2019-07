"Une scène de massacre" : Ovidie brise le tabou des violences obstétricales dans un documentaire

Césarienne à vif, épisiotomie imposée, remarques sexistes... Dans le documentaire Tu enfanteras dans le douleur, diffusé ce mardi soir sur Arte*, la réalisatrice féministe Ovidie, qui a par le passé enquêté sur l’impact de la pornographie sur la sexualité des jeunes filles (A quoi rêvent les jeunes filles ?) ou la répression de la prostitution en Suède (Là où les putains n'existent pas), donne la parole aux femmes qui se sont senties infantilisées ou maltraitées en donnant naissance à leur enfant. Et pour qui "l'heureux événement" s'est transmué en véritable calvaire.





"Il a tout suturé à vif, ça duré quarante-cinq minutes", "Ce n'était plus un accouchement, c’était une scène de massacre", "On préférerait mourir plutôt que de sentir ça"… Autant de témoignages transgressant un tabou que la société veut taire et que le documentaire ose mettre en lumière.





Parmi les femmes interrogées dans ce documentaire puissant, se trouve Marlène Schiappa. "On ne m'a pas prévenue", raconte la secrétaire d'Etat à l'Egalité entre les femmes et les hommes, qui se souvient d’un accouchement dont elle veut épargner certains "épisodes de boucherie". Ce "On ne m'a pas prévenue" n'est pas anodin, il rappelle qu'une patiente n'est pas toujours mise au courant pour une césarienne, une épisiotomie ou un déclenchement, contrairement à ce que prévoyait la loi Kouchner de 2002 sur le consentement. Un épisode traumatique qui a incité Marlène Schiappa à jeter un pavé dans la mare en commandant un rapport sur les violences obstétricales et en le remettant l'été dernier, en 2018.