"Tu m'as fait vivre un enfer" : Lea Michele accusée de racisme par son ex-collègue de "Glee" Samantha Ware

Samantha Ware, qui figurait au casting de la sixième et dernière saison de la série musicale, a rebondi sur un premier message de la comédienne qui évoquait la mort de George Floyd aux mains de la police de Minneapolis pour dénoncer le racisme de l'interprète de Rachel Berry. "Il ne méritait pas ça. Ce n'était pas un incident isolé et ça doit s'arrêter", avait tweeté Lea Michele en utilisant le hasthag #BlackLivesMatter, "les vies noires comptent". De quoi entraîner une réaction immédiate de son ancienne collègue, déterminée à mettre en lumière ses antécédents.

"Je suis morte de rire ! Tu te souviens quand tu as fait de mon premier emploi à la télévision un enfer ? Parce que je ne l'oublierai jamais. Je crois que tu as dit à tout le monde que si tu en avais l'opportunité, tu 'chierais dans ma perruque'. Ce n'est qu'une des micro-agressions traumatisantes qui m'a fait remettre en question une carrière à Hollywood", a-t-elle écrit. Sur Instagram, elle va jusqu'à comparer Lea Michele à Amy Cooper, une New Yorkaise blanche qui a fait la Une des médias américains la semaine dernière. En plein Central Park, elle avait appelé la police pour faire arrêter un homme noir qui lui avait simplement demandé de tenir son chien en laisse, comme le demande le règlement du parc. L'homme en question avait filmé la scène qui était devenue virale sur les réseaux sociaux.

Les mots forts de Samantha Ware ont trouvé un écho chez deux anciens partenaires de jeu qui ont réagi de manière détournée. Amber Riley, qui campait Mercedes Jones dans Glee et a travaillé pendant plusieurs années aux côtés de Lea Michele, a posté deux GIF sur Twitter. L'un la représentant en train de lever la main, l'autre en train de boire du thé tout en levant les yeux au ciel. Il n'en fallait pas plus pour que les internautes y voient une réponse aux accusations de racisme portées contre la star de la série. Sans que l'on sache bien ce que cela signifie...

Alex Newell, au casting de Glee pendant trois ans, s'est montré un peu plus direct. "Va la chercher", a-t-il lancé à Samantha Ware avec un GIF issu de l'émission "RuPaul's Drag Race". Le comédien et chanteur, actuellement à l'affiche de la série Zoey et son incroyable playlist, a multiplié les tweets de soutien tout en répliquant à ceux qui les accusent de mensonges. "Petite, on n'a absolument pas à mentir six ans plus tard", a-t-il lâché à l'un d'eux.