"Tu manques déjà" : Philippe Bas et Shy'm pleurent la mort de Jean-Michel Martial, leur partenaire dans la série "Profilage" Le comédien Jean-Michel Martial dans la saison 6 de "Profilage". −

HOMMAGES - Le comédien et metteur en scène de 67 ans est décédé des suites d'une longue maladie, a annoncé La 1ere Outre-mer ce vendredi 18 octobre. Homme de théâtre, il était bien connu des téléspectateurs de TF1 pour son rôle dans la série policière "Profilage".

Sa voix grave était reconnaissable entre mille. C'était d'ailleurs celle du Chef dans la version française de "South Park". Jean-Michel Martial est décédé des suites d'une longue maladie à l'âge de 67 ans, rapporte La 1ere Outre-mer ce vendredi 18 octobre. Le comédien, scénariste et metteur en scène d'origine guadeloupéenne était un visage connu de la télévision française. Père de l'héroïne de la romcom de Netflix "Plan cœur", il campait depuis 11 ans le commissaire Lamarck dans "Profilage". Les hommages se sont rapidement multipliés sur les réseaux sociaux à l'annonce de sa disparition. "Au revoir mon cher collègue et ami. Ton talent, ta voix, ta douceur et ta force... Ta gentillesse... Le commandant est triste de dire au revoir à son commissaire", a écrit sur Twitter Philippe Bas, qui campe Thomas Rocher dans la série policière de TF1.

Il y a quelques mois, je donnais ma toute première réplique à ce sourire désarmant, à ces yeux aussi généreux que sincères - Shy'm sur Instagram

Le nouveau binôme d'enquête de Philippe Bas, Shy'm, s'est remémoré les moments passés ensemble sur le tournage. "Il y a quelques mois, je rencontrais un homme formidable, rempli d'amour et de tendresse. Il y a quelques mois, je donnais ma toute première réplique à ce sourire désarmant, à ces yeux aussi généreux que sincères. Il y a quelques mois, je pensais aux prochains... Il y a quelques mois. Tu manques déjà Jean-Michel", a-t-elle raconté sur Instagram.

L'ancienne Miss France devenue comédienne Sonia Rolland a elle partagé de sublimes clichés noir et blanc pris sur le tournage de la série "Tropiques criminels" il y a quelques mois. "Si triste d'apprendre la disparition de ce merveilleux acteur mais avant tout un homme généreux et engagé. Une pensée douce pour sa famille ainsi que ses proches", a-t-elle écrit.

Il a été docteur en chirurgie dentaire avant d'être comédien

Homme de télévision, Jean-Michel Martial a débuté au cinéma en 1986 avec "Un amour de trop" de Franck Landron et avait monté les marches du Festival de Cannes en sélection officielle en 1993 avec "L'homme sur les quais" de Raoul Peck. Il était aussi à l'aise devant les caméras que sur les planches. Il a monté sa propre compagnie en Ile-de-France, "L'autre souffle", en 1997. Objectif ? "Faire connaître les auteurs de théâtre de la Caraïbe et donner une meilleure visibilité aux œuvres emblématiques du théâtre de la Caraïbe", peut-on lire sur son site. Tour à tour metteur en scène et acteur, son dernier rôle aura été celui d'Honoré dans "Edmond", la pièce à succès d'Alexis Michalik sur Edmond Rostand qui a ensuite été adaptée au cinéma.

Il se battait depuis trois ans mais on se disait qu'il parviendrait à tromper la mort éternellement - Alexis Michalik

Ce dernier a posté un émouvant message sur Instagram. "Il se battait depuis trois ans mais on se disait qu'il parviendrait à tromper la mort éternellement. Il avait eu mille projets, il avait eu mille vies", a-t-il écrit, relatant la première lecture d'"Edmond". "Chez moi, 5 étages à monter, on commence à lire. JM est en retard. Il arrive en cours de pièce, s'excuse et s'assied, nous écoute. Dix minutes, puis il se lève, il est désolé, il doit reparti, il a un autre rendez-vous à l'autre bout de Paris. Il est venu pour ne par lire. Souvent dans la lune mais la lune des poètes, celle de Cyrano, celle où on aime se réfugier parfois", poursuit-il.

Il ajoute : "Alors que le triomphe grandissait, alors que s’annonçait une merveilleuse tournée, il m’avait téléphoné, sérieux, concerné, toujours d’une dignité à faire pâlir les braves : l’ombre de la maladie s’annonçait. Qu’est-ce qu’on fait, tu veux te reposer? Me reposer? Je veux jouer! Alors l’ami Ériq était venu alterner, jouer Honoré du mardi au jeudi, pendant que Jean-Mi allait se faire soigner, puis Jean-Mi reprenait, le vendredi, et jouait tout le week-end, sans cheveux, mais avec le sourire. Il a joué 3 ans, merveilleux Jean-Michel, aimé de tous, grâce à cette alternance impromptue, il a même pu venir le graver sur la pellicule à jamais, cet Honoré..."

La 1ere Outre-mer rappelle le parcours singulier de Jean-Michel Martial, qui a d'abord été docteur en chirurgie dentaire à Paris et en Guyane avant de se tourner vers la comédie. Sa disparition a ému au-delà du monde du spectacle car Jean-Michel Martial était également le président du Conseil représentatif des Français d'Outre-mer depuis trois ans. Patrick Karam, vice-président de la région Ile-de-France et président d'honneur du CREFOM "pleure un ami, une personnalité exceptionnelle, un artiste lumineux, un homme courageux face à l'adversité et la maladie". La présidente de la région Ile-de-France Valérie Pécresse a elle eu une pensée pour cette "figure de proue de nos Outre-mer". "Comédien éclairé, il a inspiré plusieurs générations d'artistes d'Outre-mer et d'ailleurs", a pour sa part écrit la ministre des Outre-mer Annick Girardin.

Le groupe TF1 lui a également rendu hommage dans un communiqué : "C'est avec une grande tristesse que le groupe TF1 a appris le décès de Jean-Michel Martial, un des acteurs phares de 'Profilage'. Le groupe TF1 exprime ses sincères condoléances à sa famille, à l'équipe de 'Profilage' et à tous ceux qui ont collaboré à ses côtés".

