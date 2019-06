"Twitter a rendu folle une profession à la dérive" : Laurent Ruquier flingue les réseaux sociaux

Il est en colère. Invité à dresser le bilan de la saison d'"On n'est pas couché", dont le dernier numéro a été diffusé samedi 8 juin sur France 2, Laurent Ruquier en a profité pour répondre aux critiques et partager ses inquiétudes sur le poids des réseaux sociaux. "Nous vivons sous la dictature de Twitter et de Marlène Schiappa. Nous sommes en permanence la proie des lobbies, des associations, de corporatismes catégoriels, du communautarisme…", a estimé Laurent Ruquier dans une interview accordée au "Journal du Dimanche".





"Or ce qui est grave, c’est que les journalistes eux-mêmes s’y mettent ! On a vu des ex-chroniqueurs d’ONPC, tels qu’Audrey Pulvar et Aymeric Caron, stigmatiser Christine Angot pour sa maladresse, quand personne ne peut pourtant la soupçonner de négationnisme ou de racisme", a poursuivi l'animateur qui a décidé d'apporter des changements pour la prochaine saison de son talk-show sur France.