Twitter va bannir les publicités à caractère politique sur le réseau

Twitter, comme Facebook ou Google, tire l'essentiel de ses revenus de la publicité, souvent ciblée de manière ultra-fine grâce à la grande variété de données collectées à chaque fois que les usagers se servent des réseaux. Pour @Jack, "les publicités politiques représentent un tout nouveau défi au discours public", et de citer: l'intelligence artificielle qui permet de rendre l'impact des messages plus efficace, le micro-ciblage qui permet de toucher les gens qu'il faut, des informations fausses qui ne sont pas vérifiées et des "deep fakes" (des photos ou vidéos truquées hyper-réalistes, ndlr). Le tout de plus en plus rapidement, "de manière plus sophistiquée et à des volumes ingérables".