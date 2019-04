Un bébé de plus pour "L'Amour est dans le pré" : Nathalie et Victor révèlent avoir eu un petit garçon il y a 6 mois

La famille de "L'Amour est dans le pré" s'agrandit encore. On vient en effet d'apprendre que Nathalie et Victor, couple sympathique formé lors de la saison 2017, sont les heureux parents d'un petit garçon né... il y a 6 mois. "On a eu un bébé !", a confié la productrice et vendeuse de fromages de chèvre au site Purepeople. Une bonne nouvelle que le couple a mis du temps à partager avec les fans de l'émission. "Nous avons hésité avant de le révéler car on souhaite protéger notre enfant. Nous ne voulons pas qu'il soit médiatisé", a admis la jeune femme qui fêtera bientôt ses 30 ans.





Contrairement à d'autres participants, ils n'ont pas révélé le prénom du bébé, ni posté de photos sur les réseaux sociaux. On sait juste que l'arrivée du petit garçon a chamboulé leur quotidien. "Je m'organise comme je peux. Ça va, il est assez cool. Victor vient m'aider après son travail [il est à présent commercial, ndlr]. Il me donne un coup de main, ce qui me soulage un peu", poursuit la jeune maman qui peut compter sur son père pour garder le petit.