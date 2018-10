Un canard et des problèmes gastriques au dancing : le dernier épisode de l'Amour est dans le Pré a déchaîné Twitter

De l'aveu de plusieurs twittos : c'était le plus drôle épisode de cette nouvelle saison. Lundi soir, les téléspectateurs ont assisté, quelque peu ébahis, à plusieurs scènes assez surréalistes devant l'Amour est dans le Pré. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le glamour n'était pas vraiment au rendez-vous, notamment du côté de Patrice et de ses deux prétendantes, Anna et Sylvie. Au programme des réjouissances : une petite sortie au dancing en plein après-midi. Moyenne d'âge : soixante-dix ans. Mais avant de se lancer sur le dancefloor, l'osiériculteur, d'habitude très timide, a abandonné ses prétendantes de longues minutes pour se rendre aux toilettes, leur indiquant qu'il était "constipé depuis quelques jours". Pour la séduction, on repassera :