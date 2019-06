Un couple phare de "L’amour est dans pré" 2018 se sépare

Clap de fin pour l'un des couples les plus attendrissant de la dernière saison de L'Amour est dans le pré. Le magazine Télé Star annonce dans ses colonnes la rupture de Vincent et Pascale, candidats de la saison 13 de l'émission de dating de M6. Si Nathalie et Victor ou encore Émilie et Sébastien (saison 12) sont toujours fous amoureux et sont même devenus parents, Vincent et Pascale, eux, ont tiré un trait sur leur relation depuis deux mois, après plus d'un an d'idylle. Ils formaient le dernier couple rencontré sur le tournage de cette édition 2018 : en mai, on apprenait que Raoul - l'agriculteur réunionnais - et Laëtitia se séparaient, tout comme Aude et Christopher, qui venaient tout juste d'avoir un enfant ensemble.