"Certains sont en dépression" : l’avocat des fans français de Michael Jackson défend leur plainte contre "Leaving Neverland"

Moins de quatre mois après la diffusion sur M6 du documentaire "Leaving Neverland", les fans français de Michael Jackson veulent obtenir réparation auprès de Wade Robson et James Safechuck, les deux hommes qui accusent Michael Jackson de les avoir violés durant leur enfance. Une procédure judiciaire étonnante que l’avocat Emmanuel Ludot explique à LCI





LCI : Cette plainte déposée par des fans de Michael Jackson contre ses deux accusateurs est-elle vraiment sérieuse ?

Me Emmanuel Ludot : Bien sûr ! Les associations de fans français ont quand même à leur actif un crédit judiciaire dans la mesure où elles ont obtenu en 2014 la condamnation du Docteur Murray (le médecin du chanteur avait été condamné en 2011 à quatre ans de prison pour homicide involontaire – ndlr). Le lien d’affection entre Michael Jackson, son souvenir, et ses fans est aujourd’hui judiciairement établi. Nous recommençons aujourd’hui le même 'exercice' avec le même mécanisme et devant la même juridiction. En France, le Code civil protège la mémoire des morts. On ne peut pas porter des accusations contre une personne décédée au prétexte qu’on aurait découvert tel ou tel fait sur son passé.





Mais peut-on vraiment parler de préjudice affectif pour des fans ? Ce ne sont même pas des membres de la famille…

Absolument ! Je donne toujours l’exemple suivant : votre meilleur ami est tué dans un accident de voiture à cause de quelqu’un qui a commis une faute de conduite ou qui était en état d’ivresse. Cette personne est jugée en correctionnelle. Vous, l’ami en question, aimiez cette personne. Eh bien vous avez le droit d’obtenir la réparation d’un préjudice moral et affectif. Sur ce point-là, il n’y pas de discussion possible. Pour le reste, je prouve le lien qui unissait Michael Jackson à ses fans par des témoignages et même des certificats de psychologues. Certains sont en état de dépression depuis la mort du chanteur.