Un nouveau talk-show médical pour Michel Cymes

A partir du mercredi 31 octobre, Michel Cymes présentera "Ça ne sortira pas d'ici", un talk-show médical de 90 minutes sur France 2. Il donnera des consultations publiques et répondra aux questions des téléspectateurs. Il sera accompagné par l'humoriste Nicole Ferroni et accueillera Laurent Ruquier, Gérard Jugnot et Claudia Tagbo pour la première.