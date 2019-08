"Un plateau très divisé" : deux actrices témoignent de l'ambiance tendue sur le tournage des "Frères Scott"

"C'était comme si tout le monde avait déjà sa place et c'était 'Tu es dans l'équipe A ou dans l'équipe B ? C'était juste compliqué", a détaillé l'interprète d'Alex qui n'est arrivée dans "Les Frères Scott" que lors de la septième saison en 2009. La comédienne de 35 ans, reconvertie dans la chanson n'a pas été bien loin pour identifier l'origine du problème. "Je crois que le créateur de la série a en quelque sorte créé cet environnement", estime-t-elle. Mark Schwahn a été accusé en novembre 2017 de harcèlement sexuel, physique, et de manipulation émotionnelle par 18 femmes ayant travaillé sur ce programme, actrices et membres de l'équipe technique.





Dans une lettre ouverte publiée par Variety, les stars de la série - dont Jana Kramer et Bethany Joy Lenz - ont notamment raconté que beaucoup d'entre elles avaient été prévenues que "parler entraînerait l'annulation de la série et mettrait au chômage une centaine de personnes adorables, qualifiées, travailleuses et talentueuses". Des menaces que n'a jamais commentées le principal intéressé. Mais quelques semaines plus tard, Mark Schwahn était suspendu puis licencié d'une autre série, "The Royals", à l'issue d'une enquête ouverte pour harcèlement sexuel par la chaîne E!.