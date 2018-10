Un talk-show médical pour Michel Cymes

Michel Cymes présentera "ça ne sortira pas d'ici", un talk-show médical de 90 minutes sur France 2. Il donnera des consultations publiques et répondra aux questions des téléspectateurs. Il sera accompagné par l'humoriste Nicole Ferroniet accueillera Laurent Ruquier, Gérard Jugnot et Claudia Tagbo. Un an après le lancement de #BalanceTonPorc et #MeToo, le nombre de messages sur Twitter dénonçant les violences sexuelles a doublé. Thierry Moreau nous présente les émissions à ne pas rater à la télé ce soir.



Ce jeudi 11 octobre 2018, Thierry Moreau, dans sa chronique "Les Médias", parle du nouveau talk-show de Michel Cymes sur France 2. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale du 11/10/2018 présentée par Pascale de La Tour du Pin sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 5h45, Pascale de La Tour du Pin vous présente la Matinale entourée de ses chroniqueurs.