"Un véritable prédateur sexuel" : Leaving Neverland sous l’œil d'un journaliste qui a couvert le procès de Michael Jackson

Que disait Michael Jackson à l’époque pour se défendre ?

Il ne disait rien. C’est quelqu’un qui pendant des mois, a écouté les témoins se succéder à la barre du palais de justice de Santa Maria en Californie. Il a encaissé, jour après jour, de façon quasi-immobile. Je me rappelle avoir été assis pas très loin de lui et l’avoir observé pendant les auditions des témoins s et les plaidoiries. On avait presque l’impression que son visage était un masque. C’était une époque où on le disait très affaibli. Son entourage en faisait des caisses en disant qu’il tenait à être là tous les matins pour que justice soit faite, alors qu’il n’avait pas la force physique nécessaire pour tenir. Je me rappelle aussi du ballet des ambulances entre le tribunal et Neverland. Il y avait quelque chose de presque christique, comme si Michael Jackson était un martyre.