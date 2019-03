Une nouvelle série pour TF1 et Netflix

La série "Le Bazar de la charité", une surproduction française, bénéficie d'un financement de 17 millions d'euros. Un partenariat assez atypique a été annoncé ce mercredi entre Netflix et TF1. La série sera diffusée sur TF1 à la fin de l'année avec une diffusion mondiale en exclusivité SVOD via Netflix pendant quatre ans. Composée de huit épisodes de 52 minutes, cette saga historique est basée sur l'incendie survenu à la fin du XIXème siècle sur le bazar de la charité. À suivre également: la mise en examen de Christian Quesada et ce qu'il faut regarder à la télé ce soir.



