United Airlines, Hanouna, "Star Wars Battlefront 2"… Voici le top des "bad buzz" en 2017

6 crises sur 10 sont liées à une communication ratée de la part des entreprises. "Soit parce qu’elles n’ont pas assez pris en considération le contexte sociétal dans son élaboration. Soit parce qu’elles ont minimisé l’ampleur de la crise lorsqu’elle est intervenue", observe Bénédicte Matran. L’étude de Visibrain montre par ailleurs que 80% de ces bad buzz sont éphémères. Et sans conséquence, sur le long terme, pour les marques qui en sont à l'origine.





Les 20% restants sont plus épineux. Et peuvent endommager durablement l’image d’une marque. Ainsi en tapant "T-shirt rayé Zara" dans Google, quatre ans après la polémique, on trouve toujours les photos des modèles flanqués d’une étoile jaune qui avaient provoqué la colère des associations juives. Et avaient poussé la marque à présenter de plates excuses...





Plus question, en tout cas, de jouer avec le buzz. On se rappelle de Carambar, annonçant en 2013 la fin des blagues dans ses emballages. Un canular, fabriqué de toutes pièces par la marque, qui semble impossible à imaginer cinq ans plus tard. "Petit à petit, le faux gangrène la société et ce genre de communication est de plus en plus risquée", souligne Benedict Matran. "Aujourd’hui, les consommateurs demandent l’exemplarité."