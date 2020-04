"Upload" : l'enfant illégitime de "Black Mirror" et "The Good Place" est un régal

Les organisateurs du festival Canneséries, où elle devait être présentée en avant-première début avril, avaient parlé d'un "'Years and Years' inversé et comique". Un postulat de départ plus qu'intrigant sur le papier qui se révèle très prometteur dès le visionnage du premier épisode. "Upload" emmène le téléspectateur dans un futur pas si lointain où les écrans sortent des mains, où les voitures autonomes sont la norme, et où la vie n'a pas vraiment de fin. Si vous avez un compte en banque bien rempli...

"J’y ai d'abord pensé quand je débutais en tant qu’auteur au 'Saturday Night Live'. Je me baladais dans les rues de New York, à la recherche d’inspiration pour l’émission et je suis passé devant un magasin de produits électroniques. Le lecteur CD venait tout juste de sortir. Voilà à combien de temps ça remonte ! Il y avait beaucoup de publicités qui opposaient numérique et analogique. Je me suis demandé : 'Quelle serait la chose ultime à numériser ?' Et je me suis dit que ce serait nous", ajoute-t-il. L'idée germe dans son esprit, tente de resurgir sous la forme d'une nouvelle puis d'un roman. Avant de devenir la thématique centrale de sa nouvelle série, qui débarque sur Amazon Prime Video ce vendredi 1er mai.

"C'est une vision ni utopique, ni dystopique. C’est une sorte d'entre-deux, dans laquelle il y a beaucoup de promesses mais aussi beaucoup de stupidité et d’avidité", insiste Greg Daniels à qui l'on doit deux des séries américaines les plus délirantes de ces dernières années, "Parks and Recreation" et l'adaptation de "The Office". Alors forcément, "Upload" oscille entre humour mordant et satire grinçante tout en taclant "la distribution inégale des ressources" et l'impact des hommes sur l'environnement. Comme si "Black Mirror" et "The Good Place" avaient réussi à fusionner.

"Il y un mystérieux crime, il y a de la romance, de la science-fiction. Notre intention était de construire un monde fictif qui était très intéressant, un peu comme 'Le Magicien d’Oz'", souligne son créateur. Il cite parmi ses inspirations les films "Ghost", "Truly, madly, deeply", "Eternal sunshine of the spotless mind" et "Her" mais aussi les oeuvres de Charlie Chaplin et Franz Kafka.