Vainqueur de la chanson de l'année avec "Longtemps", Amir laisse exploser sa joie

Il est fou de joie. Samedi soir, TF1 diffusait "La chanson de l'année", sa traditionnelle émission du mois de juin. Et c'est Amir a remporté le prestigieux prix avec son titre "Longtemps". Issu de son album "Addictions", il vient d'être certifié triple disque de platine pour plus de 300 000 exemplaires vendus. Le chanteur révélé par "The Voice" a diffusé sur son compte Twitter une vidéo tournée au moment où il apprend la bonne nouvelle devant sa télévision.





"Pour cette victoire. Pour votre soutien, unique, FORT, exceptionnel. Pour ce cadeau d’anniversaire. Pour la force que vous me donnez. Pour être la team dont j’ai toujours rêvé ! Pour mon équipe. Pour cette chanson, que j’aime tellement. Pour ma première fête des pères", a écrit le chanteur en légende du petit film où on le voit crier et sauter dans tous les sens en compagnie de ses proches.