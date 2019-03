Conseil de déontologie des médias : ça se précise

La question fait débat depuis plusieurs années, entre nécessité de répondre à une "crise de confiance à l'égard des médias qui n'a fait que s'aggraver", et crainte d'une "mise sous tutelle", voire d'une "censure" des médias. Selon le rapport, c'est aux médias volontaires qu'il reviendrait de créer cette structure représentative, et non aux pouvoirs publics. Emmanuel Hoog propose que le conseil prenne la forme d'une association et pas d'un organisme public, et préconise d'écarter le terme de "déontologie" en raison de sa "connotation morale voire moralisatrice".





Cette structure associerait des représentants des journalistes, des éditeurs de presse et de la société civile, et n'aurait pas de pouvoir de sanction, mais proposerait des missions de médiation, de recommandations, de partage de bonnes pratiques et d'éducation aux médias, indique le document. Emmanuel Hoog propose également de mettre en place "une procédure rapide et gratuite pour dénoncer les erreurs et approximations" ne relevant pas de la justice mais de la déontologie ou de l'éthique.