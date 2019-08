Victime d’agression sexuelle et de racisme, l'actrice de "The Rookie", Afton Williamson, annonce quitter la série

Bien qu'elle ait dénoncé les faits de harcèlement sexuel auprès du showrunner et de la production, Afton Williamson assure que rien n'a été remonté aux ressources humaines. Pire, elle affirme qu'après avoir été certifiée que l'acteur qui la harcelait allait être mis à la porte, elle s'est retrouvée à devoir tourner de nouvelles scènes avec lui. "On m'a demandé de revenir cette saison et on m'a promis que 'tout avait été réglé'. L'enquête n'avait même pas encore commencé et le tournage de la saison 2 avait déjà commencé. J'ai refusé et je suis partie. Nous vivons la meilleure période pour les femmes et j'ai une plateforme donc il est temps d'utiliser ma voix", conclut-elle.