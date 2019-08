Victime d’agression sexuelle et de racisme, l'actrice de "The Rookie" Afton Williamson quitte la série et dénonce ses harceleurs

Face à la vague de soutien reçue après son premier message, Afton Williamson a poursuivi avec un second post Instagram mardi 6 août dans lequel elle nomme ses agresseurs. "Cette saison sur le tournage de 'The Rookie', j'ai été harcelé sexuellement par l'acteur Demetrius Grosse. J'ai été victime de harcèlement et de discrimination raciale de la part du chef du département coiffure Sally Nicole Ciganovich", écrit-elle, dévoilant ainsi avoir été sexuellement agressée par une femme et non par un homme, comme on aurait pu bêtement le penser. La production et Nathan Fillion, star de "The Rookie", n'ont pas réagi dans l'immédiat à ces nouvelles révélations.