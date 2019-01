Victoires de la musique 2019 : mais où sont passés Johnny Hallyday et son album posthume ?

De manière générale, la liste des nommés aux Victoires 2019 donne la sensation que le métier ne sait plus très bien où donner de la tête. D’un côté on zappe des chanteurs établis dont les albums ont eu bonne presse comme Marc Lavoine, Patrick Bruel, Zazie, Pascal Obispo et donc Johnny Hallyday.





De l’autre on crée une nouvelle catégorie, celle de l’"album rap" qui vient se rajouter à celle de l’album de "musiques urbaines", histoire d'attirer un peu plus les "djeuns". Dans la première il y a Moha La Squale, Damso et Georgio. Dans la deuxième Eddy de Pretto, BigFlo et Oli. Ces derniers seront ravis d’apprendre qu’ils ne sont officiellement pas des rappeurs…