La 34e cérémonie des Victoires de la musique a rendu son verdict. Et elle a réservé pas mal de surprises. Grands favoris de la soirée, Eddy de Pretto et Christine and the Queens ont été boudés par les votants. Ils leur ont préféré Bigflo et Oli, récompensés dans la catégorie artiste masculin de l'année et album de musiques urbaines de l'année. Et Jeanne Added, l'ex-chanteuse de jazz qui est repartie avec le trophée de l'interprète féminine de l'année et de l'album rock de l'année pour "Radiate".





Au cours de cette soirée animée par une Daphné Bürki dont les vannes n'ont pas fait l'unanimité sur les réseaux sociaux, les Victoires ont rendu hommage à Charles Aznavour, Jacques Higelin et Maurane, décédés l'an dernier. Surtout ils ont offert le trophée de l'album de chansons de l'année à "En amont", le disque posthume d'Alain Bashung.





Cette édition 2019 a également confirmé la belle santé du hip-hop avec le premier trophée de l'album rap de l'année attribué au Belge Damso pour Lithopédion. Sa compatriote Angèle a elle décroché deux prix : celui de l'album révélation pour "Brol". Et celui de la meilleure création audiovisuelle pour le clip de "Tout oublier".