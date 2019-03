Victor de "Koh Lanta" 2019 critiqué et comparé à Clémentine : l'ex-candidate réagit

Les twittos le détestent déjà. Alors que TF1 a donné vendredi le coup d'envoi du premier épisode de "Koh Lanta" 2019, Victor, un jeune moniteur de parachutisme de 25 ans originaire du Bas-Rhin, s'est attiré les foudres des fans de l'émission. Agacés par son comportement hautain, les internautes l'ont comparé à Clémentine, l'ex-candidate de "Koh-Lanta Cambodge" et "Koh-Lanta All Stars", vivement critiquée en raison de ses manigances et de ses stratégies parfois douteuses.





Une comparaison qui a beaucoup fait rire Victor, qui s'est empressé de publier une capture d'écran d'un tweet où on peut lire "Victor is the new Clémentine #Kohlanta #CroisonsLes". "Victor la souré ! @clementinekohlanta c’est pas vrai qu’on finit en viande à Kebab si on croise Yacine hein ?", a lancé le candidat à Clémentine, qui n'a pas manqué de réagir :"Allez, ça commence ! Même quand je ne suis plus dans l'émission, ça jase encore... J'adore." "Bon j'espère pas pour toi quand même", a-t-elle ajouté avec humour.