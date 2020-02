VIDÉO - 10 millions de vues en quelques jours : le duo entre Gustine et Marc Lavoine dans "The Voice" crée un buzz sans précédent

C'est le plus gros buzz de l'histoire de "The Voice" sur les réseaux sociaux. Le duo improvisé entre Marc Lavoine et Gustine sur "Les Yeux revolver" a explosé les compteurs en réalisant plus de 10 millions de vues sur Facebook en une semaine. Cette séquence improvisée entre le nouveau coach et la jeune harpiste âgée de 32 ans a cartonné avant même la diffusion de l'émission que les téléspectateurs pourront découvrir ce samedi 8 février sur TF1.

"Je ne m'attendais pas à ce que ça fasse autant de bruit, d'autant que je suis venue dans 'The Voice' pour rigoler', nous a confié la jeune femme qui ne savait pas que TF1 diffuserait un extrait de son audition. C'est en se réveillant ce jeudi matin qu'elle découvre que tout le monde parle de son duo avec le célèbre chanteur. "Ma mère m'a appelée complètement en transe ! Je ne lui avais pas parlé de mon duo avec Marc Lavoine, je voulais qu'elle ait la surprise pendant l'émission", s'amuse la jeune femme.