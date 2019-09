VIDÉO - "Friends" a 25 ans : que sont devenus les acteurs de la série culte ?

RETOUR VERS LE FUTUR - "Friends" célèbrera ce dimanche 22 septembre ses 25 ans. Le premier épisode a en effet été diffusé le 22 septembre 1994. Mais que sont devenus depuis Rachel, Monica, Ross, Phoebe, Chandler, Joey mais aussi Gunther, le petit Ben ou encore Franck ?

Le 22 septembre 1994, les téléspectateurs américains découvraient pour la première fois sur leurs écrans la série "Friends". Pendant 10 ans, Rachel, Monica, Ross, Phoebe, Chandler et Joey allaient faire partis du quotidien de millions de fans à travers le monde. Et même 25 ans plus tard, celle-ci est toujours aussi populaire, grâce à ses nombreuses rediffusions notamment sur la plateforme de vidéo à la demande, Netflix. Mais que sont devenus nos acteurs préférés depuis l'arrêt de la série il y a de ça 15 ans ? Et le fameux barista Gunther, le petit Ben ou encore la délurée Janice ? LCI vous répond.

- Courteney Cox alias Monica Celle qui a fêté ses 55 ans en juin dernier n'a pas vraiment quitté les écrans depuis la fin de la série. Courteney Cox a notamment tourné au cinéma dans la saga "Scream", jusqu'en 2011. Elle a joué des petits rôles dans des séries comme "Scrubs" ou "Dirt" avant de décrocher le rôle principal de la série "Cougar Town" qui s'est achevé en 2015. Depuis, ses apparitions se font plus rare. Côté vie privée, elle a divorcé de l'acteur David Arquette qu'elle avait épousé en 1999. Depuis 2013, elle est en couple avec le musicien Johnny McDaid, membre du groupe Snow Patrol. - Lisa Kudrow alias Phoebe À 56 ans, l'interprète de l’excentrique Phoebe Buffet était dernièrement à l'affichette la comédie américain "Booksmart" mais aussi dans le téléfilm "Bright futures". Un retour en force après avoir connu une traversée du désert jusqu'en 2013 où elle refait surface dans de nombreuses séries comme "Scandal", "Web Therapy", "Unbreakable Kimmy Schmidt" et en 2018 dans la série à succès "Grace et Frankie". Depuis 1995, Lisa Kudrow est toujours mariée à Michel Stern, un publicitaire français avec qui elle a eu un fils, Julian. - Jennifer Aniston alias Rachel C'est sûrement celle qui a connu le plus de succès après l'arrêt de Friends aussi bien sur le petit que sur le grand écran. On a pu la voir au cinéma dans "Ce que pensent les hommes", "Comment tuer son Boss 2" ou encore "Les Miller, une famille en herbe". À la télévision, on retiendra ses apparitions dans "Burning love", "30 Rock", ou avec son amie de toujours, Courteney Cox dans "Cougar Town". À 50 ans, l'actrice enchaîne les collaborations avec Netflix, elle joue notamment dans "Murder Mystery" sortie en juin dernier et interprétera une présidente lesbienne dans"First Ladies" au côté de Reese Witherspoon. Côté cœur, après son divorce très médiatique avec Brad Pitt, en 2005, elle s'est remariée à l'acteur et scénariste Justin Theroux avant que le couple se sépare fin 2017.

- Matt LeBlanc alias Joey À 52 ans, le comédien n'a jamais connu le même succès après Friends. S'il a enchaîné avec un spin-off, intitulé "Joey", celui n'a duré que deux saisons. On a pu le voir dans "Web Therapy" en 2013 ou encore "Episodes". Il a cependant repris du poil de la bête avec le rôle d'Adam Burns, un père au foyer dans "Man with a plan" qu'il produit. Fan d'automobile, Matt LeBlanc a aussi animé pendant plusieurs années l'émission britannique culte Top Gear. Côté cœur, l'acteur s'est marié au mannequin Melissa McKnight en 2003. Le couple aura une fille, Marina Pearl avant de divorcer en 2006. Il serait actuellement en couple avec la productrice Aurora Mulligan. - Matthew Perry alias Chandler À 50 ans, Matthew Perry est resté un adepte du petit écran, même si on l'a vu dans la comédie à succès "Mon voisin le tueur". L'interprète de Chandler a notamment joué dans "À la Maison Blanche", "The Goodwife", "Go On", "The Odd Couple" ou encore au côté de Katie Holmes dans "The Kennedys after Camelot", des séries dont il était souvent le producteur. En 2018, il a été opéré d'urgence pour soigner une perforation gastro-intestinale. S'il a fréquenté l'actrice américaine Julia Roberts entre 1995 et 1996, l'interprète de Chandler est actuellement célibataire. - David Schwimmer alias Ross À bientôt 53 ans, l'interprète de Ross n'a jamais quitté le monde des séries. L'après Friends a été suivi de multiples petits rôles "30 rock", "Le prix du silence", ou encore "Entourage". Mais c'est en 2015 qu'il retrouve le succès avec "American Crime Story" dans lequel il interprète Robert Kardashian, l'ami et avocat d'O.J. Simpson. En 2019, il est à l'affiche de la série "Intelligence" ainsi que dans le film "The Laundromat". Côté cœur, David Schwimmer s'est marié en juin 2010 avec l'actrice Zoe Buckman avec qui il a une fille, Cléo, en 2011. Le coup s'est séparé en 2017 mais n'est pas divorcé.

Les personnages secondaires inoubliables

Du côté des personnages secondaires mais tout aussi importants, comment oublier le fameux serveur du "Central Perk", James Michael Tyler alias Gunther ? Aujourd'hui scénariste, sa carrière de comédien n'a pas décollé après l'arrêt de la série. N'oublions pas non plus l'actrice Christina Pickles, aujourd'hui âgée de 84 ans, qui incarnait la mère de Ross et Monica, a notamment joué des petits rôles dans les séries "Medium", "How I Met Your Mother", "Great News" ou encore "Doubt". Après l'arrêt de la série, celui qui jouait le père de Monica et Ross, Elliott Gould (81 ans), a prolongé sa longue carrière d'acteur dans la saga "Ocean's", dans lequel il interprète Reuben Tishkoff. Durant les deux dernières saisons de Friends, de 2003 à 2004, les jumelles Noelle et Cali Sheldon ont prêté leurs traits à Emma, la fille de Ross et Rachel. Aujourd’hui âgée de 16 ans, les fillettes ont bien grandi. Et elles continuent de jouer la comédie. Après une poignée de rôles obscurs, elles figurent au générique de "Us", le nouveau film d’horreur très attendu du réalisateur Jordan Peele. Giovanni Ribisi alias Frank, le demi-frère de Phoebe, a enchaîné les rôles aussi bien sur le petit que sur le grand écran. S'il s'est illustré à la télévision dans la série "Sneaky Pete", au cinéma, on l'a vu dans "Lost In Translation", "Avatar", "Ted", "Gansgter Squad" et récemment dans " The Bad Batch". Par ailleurs, il sera à l'affiche de "Avatar 2" en 2021. Le petit Ben de "Friends" a su lui aussi tirer son épingle du jeu. Si Cole Sprouse a incarné pendant longtemps - avec son jumeau - le fils de Ross Geller, il interprète aujourd'hui Jughead Jones dans la série à succès "Riverdale".

Ils ont une relation avec eux

Durant les 10 saisons de "Friends", nos personnages préférés ont connu de nombreuses relations et certains d'entre eux nous ont plus marqué que d'autre à commencer par Paul Rudd qui incarnait le personnage de Mike, le copain de Phoebe avec qui celle-ci finit par se marier. Depuis l'acteur est devenu une star internationale avec son rôle du super-héros Ant-Man. Comment oublier Aisha Tyler alias Charlie la scientifique, celle qui a fait battre les cœurs de Joey puis de Ross dans la série ? L'actrice a depuis poursuivie une belle carrière. On a pu la voir dans les séries "Ghost Whisperer", "Glee", "The Millers", "Modern Family" ou encore "Mon oncle Charlie". Depuis 2015, elle interprète la psychologue Tara Lewis dans "Esprits Criminels". Vous souvenez-vous de Hank Azaria qui interprétait David, le premier amour de Phoebe. Celui-ci est plus connu pour prêté sa voix à plusieurs personnages de la série Les Simpson, comme Moe, Apu ou Wiggum. Quant à Maggie Wheeler, celle qui jouait "Janice", la petite amie au rire strident de Chandler, elle a poursuivi sa carrière dans les séries "Urgences", "How I Met Your Mother"," Californication" et "Shameless". Elle est aujourd'hui âgé de 58 ans et a deux enfants. Tom Selleck alias le fameux "Richard", premier amour de Monica dans "Friends" avait déjà une belle carrière derrière lui avec "Les Feux de l’Amour", "Drôles de dame" et "surtout Magnum". Depuis 2010, il joue "Frank Reagan", le héros de la série "Blue Bloods". Malgré son personnage d'Emily, la girlfriend anglaise de Ross dans la série, Helen Baxendale ne ne verra jamais sa carrière décoller outre-Atlantique. L'actrice de 49 ans est retournée dans son Angleterre natale et a fait quelques apparitions sur le petit écran comme dans "Dirk Gently".