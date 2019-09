3 bonnes raisons de découvrir "Years and Years", la série choc de Canal+

S'il n'y a qu'une série à voir cette semaine, c'est bien celle-ci. Canal+ a entamé lundi soir la diffusion de "Years and Years", la fiction créée par Russell T Davies ("Queer as Folk", "Docteur Who"). Encensée par la critique depuis sa diffusion en juin 2018, cette production de la BBC nous plonge dans un futur proche aux côtés d'une famille anglaise ordinaire confrontée à une société qui ressemble à la nôtre… mais en pire.





A la fois anxiogène et addictive, la mini-série de 6 épisodes tous plus sombres les uns que les autres fait penser tour à tour à "The Handsmaid's Tale" (pour le côté dystopique), "Black Mirror" (pour les dérives des nouvelles technologies) ou encore à "This is us" (pour la saga familiale). Voici pourquoi il ne faut pas passer à côté.