Affaire Neymar : Schiappa accuse Riolo et Rothen de contribuer à la culture du viol après leurs propos dégradants dans "l"After foot"

C’était sans compter sur la controverse que provoque rapidement le passage sur les réseaux sociaux. La séquence est d’abord reprise par un compte anonyme suivie par plus de 57.000 personnes, qui décrit le plateau de RMC Sport comme un "bistrot à poivrots cathodiques". Outre le machisme des invités, c’est le caractère "dangereux" des propos qui est pointé du doigt. "Vos propos légitiment le fait qu’il existerait les 'bonnes victimes de viol' et 'les mauvaises'. Ce n’est pas seulement mauvais, c’est dangereux", tweete ainsi le collectif Nous Toutes. Une levée de boucliers qui a poussé Daniel Riolo et Jérôme Rothen à esquisser un mea culpa sur Twitter. "Je tiens à présenter mes excuses", écrit de son côté l'ancien footballeur, décrivant des propos qui ne sont pas "acceptables". "Je regrette de ne pas en avoir pris conscience sur le moment." 45 minutes plus tard, il est suivi par son collègue, qui s’excuse à son tour. " Évidemment on n’imaginait pas choquer et évidemment il n’y avait aucun mauvais sous-entendu. C’était juste mauvais."