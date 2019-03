"Allez, au revoir madame !" : Bernard Tapie plante Audrey Crespo-Mara en pleine interview

"J’ai demandé à la Ligue, par l’intermédiaire de mon avocat, qu’ils le convoquent pour qu’il dise qui", a-t-il expliqué. "Parce que s’il y a un arbitre qui a accepté d’être acheté pour un match, il faut le savoir. Vous vous rendez compte, c’est trop grave", a poursuivi Bernard Tapie, qui a déclaré qu'il allait porter plainte contre Marc Fratani. Alors que Audrey Crespo-Mara relançait son invité sur son ancien collaborateur, Bernard Tapie a vu rouge. "Si on passe la matinée pour parler de ce que Fratani a dit, je me lève et je vous laisse toute seule. On est d’accord ? Je suis venu parler de mon procès et de ce qui se passe dans le pays. S’il n’y a que ça qui vous intéresse, moi ça ne m’intéresse pas", a-t-il balancé, avant de récupérer sa veste et de planter la journaliste.