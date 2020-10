VIDÉO – Alexandra, la Wonder Woman de "Koh-Lanta" : "Je suis sans filtre, pas comme mes photos Insta !"

"Quand on va à Koh-Lanta, on ne peut pas laisser tomber !", assure Alexandra, l’une des candidates les plus en vue de la nouvelle saison du jeu d’aventure de TF1. Les choses avaient pourtant bien mal commencé pour cette comptable de 32 ans, membre de l’équipe de l’Est au début de l’aventure. Quasi-aphone en raison d’une vilaine angine, celle qui se présentait dans son portrait comme la Wonder Woman de l’aventure était la candidate parfaite à un départ anticipé des Fidji. "Même si je me plaignais, même si j’ai pu paraître au bout du rouleau, la détermination m’a fait tenir !", explique-t-elle dans la vidéo ci-dessus.

Une fois d’aplomb, Alexandra a impressionné ses camarades lors des épreuves de logique, permettant à l’équipe de l’Est de remporter de nombreuses victoires et d’arriver au complet lors de la répartition des quatre tribus régionales en deux camps, les rouges et les jaunes, puis de lors de la réunification. Tout n’a pourtant pas été simple. "Du fait de mes problèmes de santé, je n’étais pas bien intégrée au départ", reconnaît-elle. "C’était difficile de passer pour une compétitrice, mais après, je crois que j’ai réussi à faire mes preuves."