VIDÉO – Amena Kahn : L’Oréal engage une femme voilée pour la pub d’un nouveau shampooing

En recrutant Amena Kahn, L’Oréal mise sur sa popularité sur les réseaux sociaux puisqu’elle compte plus de 570 000 abonnés sur Instagram. Et plus de 390 000 abonnés à sa page Youtube, où elle teste régulièrement toutes sortes de produits liés à la mode et à la beauté. Mais ce choix a également valeur de symbole.