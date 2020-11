"Au-dessus des nuages" : le téléfilm de TF1 raconte l'histoire vraie d'une pilote de voltige paraplégique

À la suite d'un accident d'avion à seize ans, Dorine Bourneton a perdu l'usage de ses jambes. Ce drame s'est produit lors de son tout premier vol. Le pilote n'a pas survécu. Quant à la jeune femme, elle aurait pu renoncer à devenir pilote, mais elle n'est pas du genre à laisser le sort décider. Dorine est alors devenue la première femme handicapée de l'histoire de la voltige. Une héroïne de téléfilm mais aussi une histoire vraie et singulière.



Le téléfilm "Au-dessus des nuages" est un exemple universel de courage et de détermination. Il retrace avec fidélité le parcours de combattant et les victoires de la vraie Dorine Bourneton. La pilote de voltige a accepté qu'on le porte à l'écran. Selon elle, on doit vivre avec un handicap mais celui-ci ne doit pas changer nos rêves, nos envies et nos projets. C'est l'actrice Alice Taglioni qui l'a incarnée à la télévision. Elle a relevé le défi avec un peu d'appréhension, car Dorine était tout le temps sur le plateau. L'actrice avait alors peur de ne pas être à la hauteur et de la décevoir.