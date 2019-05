Avant "Game of Thrones", toutes ces fois où les Simpsons ont prédit l'avenir

L'une des coïncidences les plus frappantes remonte aussi à un épisode sorti il y a plus de vingt ans. On se rappelle tous du premier iPod d'Apple présenté par Steve Jobs le 23 octobre 2001. Mais cinq ans plus tôt, les téléspectateurs des "Simpson" découvrent un outil numérique futuriste... enfant précoce d'Apple.





Autre prédiction, et pas des moindres : on assiste en avance au scandale des machines à voter lors de l'élection présidentielle américaine de 2012. Un bureau de vote de Pennsylvanie avait alors systématiquement enregistré toutes les voix pour Mitt Romney, le candidat républicain opposé à Barack Obama. Une situation que Homer Simpson vivait quatre ans plus tôt, cette fois entre John McCain et Barack Obama ! Mais alors, qui inspire qui ? Le mystère demeure.