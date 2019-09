VIDÉO - Battles de "The Voice Kids" : Kylian bouleverse Amel Bent avec "Fils à papa", de Vianney

FRISSONS – Ce vendredi 27 septembre, TF1 diffusait la première session des battles de "The Voice Kids". Parmi les prestations marquantes, on retiendra la reprise de "Fils à papa", de Vianney, par le trio de talents de l'équipe d'Amel Bent : Gaspard, Marie et Kylian.

C'était une soirée riche en émotions. Aussi bien pour les coachs que pour les candidats. TF1 diffusait ce vendredi la première session des battles de la sixième saison de "The Voice Kids". Après s'être fait remarquer durant les auditions à l'aveugle, les apprentis chanteurs ont tout donné pour tenter de gagner leur ticket pour la demi-finale. Parmi les moments marquants de la soirée, on retiendra la prestation de trois candidats de l'équipe d'Amel Bent : Gaspard, 8 ans, Maris, 14 ans et Kylian, 12 ans. "J'ai trop d'espoir dans cette battle", a d'abord confié Amel Bent, qui a choisi de départager ses talents sur "Fils à papa", de Vianney. Et elle a bien fait. Les trois chanteurs ont profondément touché les quatre coachs, qui leur ont réservé une standing ovation. "Ces trois-là, ils ont une passion pour les mots, je ne sais pas si vous le ressentez comme ça mais ce que vous nous donnez, c'est digne de personnes qui ont vécu une longue vie. Moi vous me bouleversez quand vous chantez tous les trois", a lancé Amel Bent.

"C'était parfait, vous êtes trois vrais interprètes", a estimé Jenifer. "Kylian m'a beaucoup touché dans son interprétation", a admis de son côté Soprano tandis que Patrick Fiori s'est estimé incapable de les départager. "Vous m'avez fait décoller de mon fauteuil parce que vous aviez la bonne chanson, et la bonne coach". Une coach qui, au final, a choisi de garder Kylian pour la suite de l'aventure. "Ce qu'on aime dans l'émission, c'est d'assister à l'éclosion d'un artiste, Kilian tu m'as bluffé, j'ai envie de continuer avec toi", a conclu Amel Bent qui a retenu ce soir deux garçons : Kylian, donc et Mathias.

Rania Hoballah