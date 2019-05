VIDÉO - Bilal Hassani 14e de l'Eurovision : revivez sa prestation pleine d'émotion sur "Roi"

La prestation Bilal Hassani s'est ouverte par un effet de lumière des plus réussis, un mapping sur son visage sur lequel ont coulé des larmes virtuelles. Mais c'est avec force et courage qu'il est apparu par la suite, combatif et la voix tout aussi assurée que lors des demi-finales la semaine dernière. Bilal Hassani a conclu sa chanson "Roi" avec des mot en anglais à l'attention du public, et sans doute des organisateurs : "Merci de nous permettre d'oser rêver".