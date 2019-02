VIDÉO - "C'est Alain-Fabien Melon" : sur Quotidien, l'interview du fils Delon met les internautes mal à l'aise

Mais Alain-Fabien Delon ne s’est pas cantonné à cela. De manière parfois hautaine, il a d’abord demandé à l’animateur phare de la chaîne s’il avait lu son roman. Puis a assuré, alors qu'on lui notifiait que le roman semblait bien autobiographique : "C’est pas ma vie, c’est hautement romancé. J’ai pas envie de me retrouver dans cette case de fils qui fait une autobiographie trash comme tout plein de gens le font".





Quotidien lui a également demandé de préciser pourquoi il avait choisi ce titre pour son livre. A quoi il a répondu de manière plutôt étonnante : "On n'avait pas de titre en fait". Puis : "Il nous le répétait assez souvent quand on avait un coup de mou (…) Si j’ai un coup de mou, je vais l’appeler et lui dire : ‘Ecoute Papa, dis-moi d’où je sors, dis-moi qui je suis ?’ Et il vous dira : ‘T’es un Delon, oublie pas qui tu es, n’oublie pas d’où tu viens. Et tu es de la race des seigneurs, mon fils". Rire général dans la salle, mais malaise donc chez les internautes qui se sont empressés de tweeter.