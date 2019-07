VIDÉO - "C'est comme si la série avait pris des stéroïdes" : on a découvert la saison 3 de "La Casa de Papel" avec ses braqueurs

Le Professeur réunit ses troupes pour organiser un braquage encore plus spectaculaire. On reprend en somme les ingrédients qui ont fait le succès des saisons précédentes, de la préparation de l'attaque au huis clos. Avec plus d'action encore et une tension davantage présente entre les personnages. Mais aussi plus de flottements. Car après les trois épisodes que LCI a pu visionner, certains nouveaux arrivants n'ont toujours pas été officiellement présentés, et ça fait tout de même un peu désordre. On ne se risquera pas à en dire plus au risque de vous "divulgâcher" l'intrigue. On vous indiquera juste que "La Casa de Papel" a trouvé le digne successeur de Berlin avec Palerme (excellent Rodrigo de la Serna), à la fois drôle et inquiétant. Soyez prêts, vous allez adorer le détester.